La questione del nuovo stadio entra nuovamente nel vivo: la notizia

Il Milan è pronto ad un salto verso il futuro. Solo le elezioni hanno posticipato il tanto atteso incontro con Sala, eletto nuovamente sindaco della città, a cui parteciperà anche l’Inter per lo stesso progetto dei rossoneri.

La Gazzetta dello Sport rivela che dovranno essere il Comune di Milano e la Regione Lombardia a dare il via libera definitivo ad uno dei due progetti (Cattedrale o Anelli). Il vertice servirebbe per avere chiaro il quadro della situazione da parte del primo e probabilmente si terrà la prossima settimana.

L’accelerata è quindi possibile e una vicenda che va avanti da diversi anni pare finalmente in grado di chiudersi in tempi brevissimi. I due club vogliono agire presto ed è probabile che entro fine anno arrivi il via libera definitivo.