L’attaccante non rinnova, il Milan potrebbe pensarci

Il Milan ha un reparto offensivo di grande qualità ed esperienza. Tuttavia la figura del giovane serbo, classe 2000, sarebbe perfetta per la squadra di Pioli.

Un desiderio che può diventare realtà viste le dichiarazione di Commisso. Infatti con un comunicato ufficiale la Fiorentina annuncia la fine delle trattative per il rinnovo del contrattato di Vlahovic.

Dusan e il club hanno cercato l’accordo per mesi. La società ha fatto delle proposte al giocatore, come mai prima. Sarebbe stato il calciatore più pagato nella storia dei Viola, ma non c’è stato nulla da fare. Il Serbo vuole cambiare squadra, la sua esperienza a Firenze si concluderà quest’anno e per lui è giunto il momento di cambiare aria.

foto imago Dusan Vlahovic – Fiorentina

Il contratto non verrà rinnovato e adesso gli occhi di tutti sono puntati su di lui. Il Milan proverà ad agganciare il calciatore, tutto può succedere!