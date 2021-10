Leao super anche in Nazionale: due pali e un assist

Rafael Leao continua a stupire e anche con il suo Portogallo conferma l’ottimo inzio di stagione.

Leao – attaccante – Portogallo

Tuttosport titola così: “È un Leao Meravigliao pure con il Portogallo”. Esordio fantastico per il classe 1999 rossonero in nazionale maggiore: due pali colpiti e assist ad Andrè Silva per il 3-0 contro il Qatar.

La speranza di tutti i tifosi del Milan è che continui così, con la giusta concentrazione e soprattutto con la continuità nelle prestazioni, cosa che purtroppo finora è spesso venuta a mancare.