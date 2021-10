L’ex rossonero non ha dubbi: “È lui l’arma in più di questo Milan!”

Pippo Pancaro, intervenuto sul canale ufficiale Twitch del diavolo, ha parlato dell’evoluzione del gioco dei rossoneri, il cui merito, secondo il suo punto di vista, va attribuito principalmente a Stefano Pioli. Queste le parole dell’ex terzino del Milan:

“Questo Milan sta esaltando tutti i singoli ed è giusto fare i complimenti a Pioli, che attualmente è l’allenatore più completo in Italia. Pioli è riuscito ad aggiornarsi, ad aggiungere ogni anno qualcosa in più ed inoltre ha una gestione del gruppo che mi piace molto. Chiunque venga chiamato in causa riesce ad esprimere il meglio di sé e questo vuol dire che dietro c’è un grande lavoro”.