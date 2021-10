Lo voleva la dirigenza, ma non la proprietà: il retroscena

La campagna acquisti del Milan si è chiusa con un colpo inaspettato. Dal Crotone, infatti, è arrivato Junior Messias; il suo profilo ha fatto storcere il naso ai più e tra questi spicca la proprietà del Milan.

Il Corriere della Sera afferma che Elliott avrebbe voluto puntare su un giocatore più giovane, identificato in Romain Faivre, in forza al Brest.

Messias, Milan, retroscena

I costi onerosi di questa trattativa e la voglia della società di puntare sul brasiliano, in quanto utilizzabile sia da trequartista che da esterno destro d’attacco, hanno convinto il fondo statunitense ad avallare l’operazione, chiusa appositamente in prestito e non a titolo definitivo.