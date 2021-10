Marianella esalta il Milan di Pioli: le parole dell’esperto

Telecronista e opinionista di SkySport, Massimo Marianella è intervenuto parlando degli equilibri di questo campionato dopo dieci giornate. Il focus sulla lotta scudetto. Le sue parole: “Molti giocatori hanno un’esperienza tale per immaginare un testa a testa fino a fine stagione. Milan e Napoli lotteranno, ma penso che rientreranno Inter e Juventus, bisognerà capire come uscirà da un momento difficile la Roma”.

Esultanza del Milan

Il Milan è in testa al campionato esattamente come l’anno scorso. Marianella non ha dubbi sulla crescita di questo Milan rispetto allo scorso anno: “Anno scorso? Oggi è un altro Milan. Il distacco con le altre comincia a farsi notare, ma giocare prima o dopo è ancora troppo presto perché diventi un fattore”.