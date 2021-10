Mihajlovic parla del suo rapporto con Ibrahimovic: le sue parole

Intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di Bologna-Milan, Sinisa Mihajlovic ha parlato così del suo rapporto d’amicizia con Ibrahimovic:

“Il tempo passa per tutti, sarà un peccato quando Ibra smetterà. Spero che oggi non sarà in buone condizioni come nelle ultime partite in cui l’abbiamo incontrato, ma sono felice di vederlo ancora in campo. Non sono andato al suo compleanno perché era un periodo negativo per il mio Bologna, ma l’ho sentito per fargli gli auguri“.