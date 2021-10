“Milan e Inter bluffano”. Il nuovo stadio si complica ancora

Nonostante le dichiarazioni in campagna elettorale, iniziano a venir fuori le prime grane che il neo eletto Sindaco Sala dovrà affrontare. Forse il sogno di avere un nuovo stadio per Milano, potrebbe rimanere tale. Carlo Monguzzi dei Verdi, in un’intervista al quotidiano Libero è stato molto chiaro: “Si ristruttura il Meazza, in maggioranza sono in molti a vederla così, anche nel Partito Democratico”

milan, inter, stadio

Molto diretto anche nei confronti dei due club, Milan e Inter, con una velata minaccia: “Bluffano. Non andranno mai via da San Siro e ancora meno da Milano. E’ come una mano a poker… andiamo a vedere. Ma quelli che decidono cosa si fa e come si fa siamo noi, non loro“.