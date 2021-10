Il Milan su Faivre: la valutazione del Brest

Dopo il primo tentativo della scorsa estate, a gennaio il Milan potrebbe tornare alla carica per Faivre. Il gioiellino del Brest sta continuando a convincere in Francia, e sembrerebbe pronto per il salto di qualità.

Ad avvantaggiare una possibile trattativa la sua situazione contrattuale. Il giocatore andrà infatti in scadenza al termine della stagione.

La valutazione del Brest per Faivre

Milan, Faivre, Brest

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, il Brest chiede almeno 15 milioni di euro per lasciar partire Faivre già a gennaio.

Nonostante il contratto in scadenza a giugno, infatti, il club francese ritiene il suo gioiello fondamentale per centrare la salvezza e non vorrebbe privarsene (se non per clamorose offerte).