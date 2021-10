Il Milan può ufficialmente iscriversi alla corsa per prendere Dušan Vlahović.

Il club rossonero sta ragionando su chi sarà l’erede di Ibrahimović e la scelta pare essere caduta proprio sul serbo, che, tramite il suo agente, ha ribadito la sua volontà di non rinnovare il contratto con la Fiorentina. Queste le parole rilasciate a Firenze Viola:

Vlahović, Fiorentina, Commisso

“Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Non abbiamo alcuna intenzione di metterci a negoziare il rinnovo con la Fiorentina. Quest’estate avevamo portato alla Fiorentina un’offerta da 60 milioni più bonus. Tra noi e il club acquirente c’era già l’accordo, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni. Rocco ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto“.