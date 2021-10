Milan-Torino, le formazioni ufficiali: importante novità in difesa

Dopo soli tre giorni dalla sofferta vittoria in trasferta contro il Bologna, è già tempo di scendere nuovamente in campo per gli uomini di Pioli. Tra poco più di un’ora, infatti, i rossoneri affronteranno a San Siro il Torino di Juric, in un match valevole per la decima giornata di campionato. Queste le scelte ufficiali degli allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti.