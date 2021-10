Ibrahimovic non conosce la parola riposo. Nonostante i giorni liberi concessi da Pioli, infatti, lo svedese ha continuato ad allenarsi regolarmente a Milanello.

Ibrahimovic – Milan – Milanello

Come riporta Sky Sport, l’obiettivo dell’attaccante è quello di essere a disposizione per la prossima partita di campionato contro l’Hellas Verona. Ad oggi, Ibrahimovic ha giocato soltanto 45 minuti in questa stagione, segnando anche un gol nella vittoria casalinga contro la Lazio.