Non solo Tonali, convocato in Nazionale anche un altro rossonero

Solo belle notizie per il Milan negli ultimi giorni. Dopo la bellissima vittoria in casa Atalanta, arrivano due convocazioni, da parte di mister Mancini, a sorpresa.

Convocazioni che in un modo o nell’altro sono comunque legate all’Atalanta. Infatti, oltre a Tonali che sostituirà l’infortunato Pessina, ci sarà anche Davide Calabria che andrà a sostituire, invece, Toloi.

Calabria, Nazionale



Al posto dei due atalantini, dunque, dentro i due rossoneri, come fa sapere Sky Sport. Testa alla Nations League e alla Nazionale per i due giocatori, entrambi in rete ieri sera ed entrambi pedine importanti del Milan targato Stefano Pioli.