Padovan è sicuro: “Il Milan non può fare a meno di lui”

Dopo la splendida vittoria, in rimonta, contro il Verona, il morale in casa Milan è salito alle stelle. Grande prestazione da parte di tutti, ma c’è chi osanna, in particolar modo, Rafael Leao.

Il giornalista Giancarlo Padovan, infatti, si è così espresso a SkySport: “Il Milan non può fare a meno di Leao. È un giocatore imprescindibile. È vero che va molto a lune, ma mi pare che la frequenza di questi episodi negativi sia sempre minore. Leao è uno spacca partite, sa fare i goal e gli assist“.