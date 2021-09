Pellegatti: “Pioli voleva farlo giocare, ma il giocatore non è in condizione”

Carlo Pellegatti, noto giornalista rossonero, è intervenuto sul suo canale YouTube parlando di Olivier Giroud.

“La serata di Milan-Atletico Atletico è stata emozionante, una notte indimenticabile e un’ottima prestazione dei ragazzi sfregiata solo dalle decisioni dell’arbitro. Però si deve guardare avanti, nonostante il Milan non meritasse di perdere.

Questa partita ci lascia degli spunti di riflessione, ad esempio su Olivier Giroud. Il francese non è al massimo perché ha avuto il Covid. Avrebbe dovuto giocare titolare in Champions League, ma Stefano Pioli non lo ha visto brillantissimo e allora ha ritenuto che potesse dare una mano a gara in corso. In questo momento Giroud non è in condizione“.