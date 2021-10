Per Kessie c’è l’interesse reale di un altro club di Premier League

Da mesi molte big hanno gli occhi puntati su Franck Kessie, nell’ottica di ingaggiarlo a parametro zero. Paris Saint Germain e Liverpool sono i due nomi che circolano di più, ma un altro top club, proveniente dalla Premier League, si unisce prepotentemente a queste contendenti: il Manchester United.

In base a La Gazzetta dello Sport, lo United studia la possibilità di prendere Kessie come valido sostituto a Paul Pogba, visto che anche il contratto del francese scade a sua volta nel giugno 2022 e potrebbe decidere di lasciare Manchester. Lo stipendio di Pogba è di circa 14 milioni netti annui più bonus che possono farlo arrivare a 20. Per ingaggiare Kessie basta una proposta sugli 8 milioni.

La dirigenza del Milan non proporrà di più per il rinnovo, cioè i 6,5 milioni messi sul tavolo fino ad ora, praticamente il triplo rispetto ai 2,2 attualmente percepiti. Atangana e Kessie sceglieranno il loro destino.

Da non escludere completamente una addio di Kessie a gennaio 2022, perché così il Milan eviterebbe di lasciarlo andare via gratis. Un’altra opzione potrebbe essere fare uno scambio con uno dei club in lizza.