Che elogio per Saelemaekers: le parole

Per Alexis Saelemaekers, partita dopo partita si sta concretizzando la stagione della sua consacrazione. Arrivato tra lo scetticismo e le ironie generali, Saelemaekers, prestazione dopo prestazione, ha conquistato la fiducia di tutto il mondo rossonero e non solo. Anche in Nazionale maggiore è ormai una presenza costante grazie all’apprezzamento del CT Roberto Martinez.

Alexis Saelemaekers in azione con la maglia del Milan

Ed è proprio il CT del Belgio, al termine della “finalina” di Nations League vinta dall’Italia, ad esaltare la crescita di Saelemaekers, complimentandosi con il Milan: “Noi abbiamo guardato con attenzione la sua evoluzione, ha mostrato ottimi segnali fin dall’Under 21 ma il grande cambiamento è scattato col suo modo di giocare con la maglia del Milan. Alexis è pronto, più è importante l’occasione più risponde presente. È andato nel club perfetto, il Milan è in costante crescita e lui ha risposto alla grande in rossonero. Sarà molto importante per il futuro della nazionale belga. È cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, s’è trasformato rispetto al giocatore visto nell’Anderlecht”.