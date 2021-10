Pioli: “Domani non sarà decisiva. Siamo al loro livello”

Le parole dell’allenatore rossonero prima della conferenza stampa.

Le parole

Stefano Pioli è stato intervistato in esclusiva da Sky Sport prima della consueta conferenza prepartita di Champions League.

Queste le sue parole:

“Domani partita molto importante ma non decisiva, il doppio confronto col Porto deciderà molto. È un avversario abituato a queste partite, abituato alla Champions, è una squadra che ci darà difficoltà ma abbiamo un modo di giocare che dobbiamo portare avanti.

La nostra classifica (in champions) non rispecchia in pieno quello che abbiamo fatto nelle prime due gare, che ci hanno insegnato che a questi livelli contano i dettagli potercela giocare con i migliori d’Europa.

Dispiace aver perso Rebic perché era in una condizione eccezionale, vedremo che scelte fare, Ibra sta sempre meglio e avremo un buon undici in campo.

Ho una squadra fantastica da allenare, vedere la loro crescita è una soddisfazione enorme e fa parte del mio lavoro, ma sono convinto che la nostra crescita non sia ancora terminata, possiamo crescere ancora tanto.

In Champions abbiamo giocato solo due partite: a Liverpool abbiamo sofferto tanto i primi 20 minuti, poi l’avevamo ripresa. Con l’Atletico avevamo giocato bene, ma in entrambe le partite abbiamo commesso disattenzioni ed errori decisivi.

Il nostro livello di gioco è stato molto vicino al loro, ma i particolari hanno fatto la differenza, e nel futuro dovremo essere attenti a tutto”.