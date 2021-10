Pioli: “Stiamo affrontando squadre fortissime. Questa la mia favorita per lo scudetto”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN e di MilanTV dopo la vittoria contro la Roma all’Olimpico. Il tecnico del Milan ha commentato così il match:

Sulla squadra: “Abbiamo giocato con personalità e con le nostre idee. Abbiamo concesso qualcosa ma siamo sempre riusciti ad essere pericolosi. Dobbiamo sfruttare il grande momento che stiamo passando e sono contento della prestazione.”

Sugli episodi arbitrali: “Penso ad allenare la squadra che è quello che devo fare. Ora testa alla Champions vista la difficile partita che dobbiamo affrontare”

Su Bennacer: “Ho cinque centrocampisti di grande livello. Posso ruotarli un po’ di più. Ismael ha fatto una grande prestazione ma lo conosco bene e so quello che può fare.“

Sull’interpretazione della gara: “Bisogna capire meglio le situazioni della partita e ciò che si deve fare nei vari momenti. L’espulsione di Theo ci ha complicato la partita ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Decima vittoria su undici partite? Sono dati importanti”

Sulla crescita della squadra: “Tanti meriti vanno al club e all’area tecnica che ci hanno fornito giocatori giovani di prospettiva e giocatori di esperienza. Questi scontri diretti sono molto importanti. Dobbiamo continuare a utilizzare questo atteggiamento”

Su Ibra: “Ibra è sempre carico. L’atmosfera lo carica ancora di più. Se riesce a dare continuità non può far altro che crescere. Sta crescendo anche Giroud. Domenica c’è il derby e sarà importante avere tutti al massimo”

Sul gruppo: “Le squadre che stiamo affrontando sono fortissime. L’Inter è la favorita per il campionato, il Napoli sta facendo molto bene e la Juve non è fuori dai giochi. Rispetto all’anno scorso sappiamo che possiamo giocarcela con tutti. Se l’anno scorso serviva quasi un miracolo per vincere gli scontri diretti, quest’anno non è così. La squadra è sempre positiva e questo mi piace molto”

Sull’espulsione di Theo: “Sono dispiaciuto perchè stava recuperando la condizione. Abbiamo fatto fatica in una partita dove potevamo gestire meglio le energie per i prossimi impegni. Abbiamo dimostrato di essere squadra nei momenti di difficoltà e questo vuol dire che stiamo diventando forti”