Pioli: “Sul secondo gol dell’Atalanta c’era un fallo clamoroso, ma contava solo vincere”

Stefano Pioli è stato intervistato da Dazn dopo la splendida vittoria del Milan sul campo dell’Atalanta (3-2). Il tecnico rossonero si è detto entusiasta per la prestazione dei suoi, nonostante i tanti dubbi, ancora una volta, per le decisioni arbitrali in occasione dei due gol della Dea:

“Grande vittoria, è un grande segnale soprattutto per il periodo che abbiamo attraversato. Era importante vincere, ma sul secondo gol c’era un fallo clamoroso, non capisco come si faccia. Questa partita contro l’Atalanta significa che stiamo crescendo”

Pioli – Milan – Atalanta

“Brahim e Leao? Ho chiesto loro uno sforzo importante. Quando recuperavamo palla eravamo sempre pericolosi. Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei giocatori. Sono due anni che la squadra sta giocando in un certo modo, ma non dobbiamo accontentarci e dobbiamo rimanere umili per continuare a crescere. Siamo stati dinamici, cosa che avevamo sbagliato nella partita di Liverpool. Poi la qualità dei miei giocatori ha fatto la differenza“.