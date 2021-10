Verso Porto-Milan: la probabile formazione scelta da Conceição

Mancano poco meno di 24 ore al fischio d’inizio di Porto-Milan, sfida quasi decisiva per il cammino in Champions League delle due squadre.

I rossoneri sono ancora a secco di punti, mentre la squadra allenata da Conceição si trova a un punto dopo aver pareggiato contro l’Atletico Madrid.

Porto-Milan, la probabile formazione dei portoghesi

Porto, Milan, Formazione

Se per il Milan le scelte sono quasi obbligate, discorso leggermente diverso va fatto per il club portoghese. Questa la probabile formazione che scenderà in campo domani sera:

Diogo Costa; Corona, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Luis Diaz; Toni Martinez, Taremi.