Porto-Milan: le parole di Pioli sul chiarimento con l’arbitro

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky, ha così commentato la sconfitta dei rossoneri:

Stefano Pioli

Sul gol del Porto e i chiarimenti con l’arbitro: “Oggi siamo stati in difficoltà, i nostri avversari hanno fatto meglio, per lucidità, tecnica. Non abbiamo cominciato bene e non abbiamo gestito bene alcune occasioni“

Sulle assenze: “La squadra era equilibrata e competitiva, ma la prestazione non è stata delle migliori. A questi livelli se non giochi bene, non giochi con lucidità e non sai interpretare le due fasi poi diventa difficile. Loro l’hanno fatto meglio“

Sulle parole di Ibrahimovic: “Dobbiamo crederci, è più facile dirlo, che metterlo sul campo, ma ora pensiamo alla prossima partita. Abbiamo sbagliato serata, dovevamo giocare al meglio le nostre possibilità, ora riconcentriamoci sul campionato“

Sugli arbitri: “Io devo pensare ad allenare la squadra, devo essere più concentrato su altre cose, non pensare all’arbitro“.