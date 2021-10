Questione nuovo stadio: il sindaco Sala parla di un’accelerata

Questa mattina, La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla questione relativa al nuovo stadio di Milan e Inter, ormai discussa da parecchio tempo. Secondo il quotidiano, i due club si aspettano che il via libera arrivi entro la fine del 2021 anche per le parole del sindaco Sala che, ieri dopo la rielezione, è tornato sull’argomento: “Su San Siro non ho fermato i motori per le elezioni, ma perché bisogna passare dal Consiglio. Un sindaco uscente non avrebbe potuto affrontare un tema così delicato nella maniera giusta. Posso dire che i rappresentanti di Milan e Inter mi hanno già whatsappato chiedendomi un incontro, sarò lieto di incontrarli”.





Dunque, prossimo passo sarà un nuovo incontro tra il sindaco e gli esponenti dei due club, i quali si augurano che il via libera del Consiglio Comunale arrivi il prima possibile, come affermato da Paolo Scaroni nei giorni scorsi.