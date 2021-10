Riapertura stadi, la decisione della sottosegretaria Vezzali ha spiazzato tutti

Si continua a parlare della riapertura degli stadi al 100%. Dopo la pandemia e tutte le restrizioni che ne sono conseguite, si sta procedendo gradualmente per un ritorno alla normalità.

Da qualche settimana, in Italia è consentita la capienza fino al 75% nei luoghi all’aperto. I tifosi devono essere muniti di Green Pass e indossare la mascherina per tutta la durata del match.

Riapertura stadi, Italia-Svizzera al 100%. E la Serie A?

Riapertura, Stadi, Vezzali

Intanto però, proprio sul tema riapertura stadi c’è un aspetto che lascia ben sperare. La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha annunciato la deroga per permettere la capienza al 100% per Italia-Svizzera.

La partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar si giocherà allo Stadio Olimpico il prossimo 12 novembre. Che sia un segnale anche per il campionato?