Rinnovo Kessié: le parole dell’agente fanno preoccupare i tifosi

Tiene sempre banco la questione rinnovo di Franck Kessié.

Dopo qualche partita sottotono, l’ivoriano ha giocato molto bene ieri sera, dimostrando che ci tiene ancora alla causa Milan.

Kessié, Milan, rinnovo

Dall’altro lato, però, fanno riflettere le parole del suo agente, George Atangana, ai colleghi di Telelombardia.

L’agente era presente allo stadio per assistere al mach contro l’Atalanta e alla domanda sul rinnovo del suo assistito ha risposto in questo modo: “Non chiedete a me ma ai dirigenti del Milan“.

La sua dichiarazione fa capire che che il clima appare tutt’altro che disteso.