Romagnoli-Milan: il futuro del capitano sembra già delineato

Nonostante i rapporti tra il Milan e il suo capitano Alessio Romagnoli sembrino essersi approssimati, il percorso verso il rinnovo di contratto di quest’ultimo risulta pieno di ostacoli. In primis, la questione economica: il difensore guadagna circa 5 milioni netti più bonus e ne vorrebbe 6 netti. Tuttavia, il Milan non ha dalla sua il tempo né un buon rapporto con Mino Raiola, agente del calciatore.

Considerate le menzionate problematiche, le suddette complicazioni, Todofichajes.com sostiene che Romagnoli non rinnoverà il suo contratto con il Milan e che anzi ci siano conferme sul presunto pre-accordo tra Romagnoli e la Juventus.

Romagnoli Milan futuro

In vista del prossimo mercato estivo, i bianconeri partirebbero in pole per acquistare il centrale a parametro zero e offrigli un ingaggio sostanzioso. Ad Allegri serve un difensore come “copertura preventiva”, perché Chiellini potrebbe ritirarsi a fine stagione e molti top club hanno interesse per De Ligt.

All’orizzonte resta in scia anche la Lazio, squadra tifata da Romagnoli. I biancocelesti sognano il colpaccio low-cost, ma il problema resta il medesimo, lo stipendio.