Saelemaekers convocato dal Belgio: è l’unico “italiano” per la Nations League

Roberto Martinez ha diramato la lista dei convocati del Belgio per la semifinale e la finale (per il primo o il terzo posto) di Nations League. Nella lista figura solo un giocatore della Serie A, Alexis Saelemaekers, un grande riconoscimento per le ottime prestazioni di questa prima parte di annata.

Saelemaekers, Milan, Belgio

Dopo la partita contro l’Atalanta il calciatore si unirà al gruppo della sua Nazionale che affronterà a Torino (Allianz Stadium) la Francia nella semifinale.