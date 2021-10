SM – Rebic ha svolto un allenamento personalizzato: gli aggiornamenti

Stando a quanto appreso dalla redazione di SpazioMilan, Ante Rebic anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato. La sua convocazione per la trasferta a Bologna, dunque, rimane ancora in dubbio.

Ante Rebic esulta contro la Juventus

Domenica, contro i falsinei, i rossoneri dovranno cercare di dare continuità a quanto fatto finora in campionato. Proprio per questo, potrebbero tornare in campo dal 1′ Zlatan Ibrahimovic, di rientro dall’infortunio, e Frank Kessié, che ritroverà la convocazione dopo la squalifica in Champions League. Tutti i dubbi di formazione, però, verranno sciolti solo domani, quando mister Pioli potrà capire il destino di Ante Rebic.