Suárez: “Alcuni giocatori del Milan hanno fatto questo prima del rigore”

A distanza di tre giorni dalla sfida di Champions League tra Milan e Atlético, che i colchoneros hanno vinto per 1-2 a San Siro, Luis Suárez torna a parlare del rigore, da lui trasformato.

Intervistato da TVE, Il centravanti uruguayano svela un episodio abbastanza singolare, precedente al tiro dagli undici metri. Il numero 9 rojiblanco ha confessato che alcuni giocatori del Milan stavano calpestando il dischetto per garantirsi indurlo all’errore.

Suárez rigore Champions League

Errore non verificatosi grazie al suo compagno di squadra Hermoso, il quale ha prontamente notato e riferito il particolare all’attaccante, ignaro dell’accaduto. Ecco le sue parole:

“Mario Hermoso mi ha detto di stare attento perché i giocatori del Milan stavano calpestando il dischetto per guadagnare un po’ di vantaggio e io non me ne ero accorto. Hermoso era stato sostituito, ma i giocatori sono tutti coinvolti perché questa rosa è così. Sono dettagli che aiutano molto“.