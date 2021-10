Thiago Motta risponde a Pioli: “Quello che dice non è importante”

Nella conferenza stampa di vigilia di Verona-Spezia, il tecnico dei liguri Thiago Motta ha risposto alla critica mossa da Stefano Pioli allo stadio Alberto Picco di La Spezia, ritenuto dall’allenatore dei rossoneri troppo piccolo nelle dimensioni per ospitare una partita di Serie A.

Spezia-Thiago Motta-Pioli

Questa la replica di Thiago Motta: “Il Picco è bellissimo. Mi piace tantissimo, poi quello che dicono gli altri non è importante. É la sua opinione, la mia è che è bellissimo. Vederlo da fuori ti fa venire voglia di entrare in campo e giocare alla grande. I tifosi sono grandi, il campo è buono, siamo contenti. Non c’è altro da dire”