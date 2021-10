Un ex bomber rossonero pronto a sostituire Vlahovic

Dopo l’annuncio a sorpresa del non rinnovo di Vlahovic, il mondo del calciomercato freme per sapere il futuro del giovane attaccante serbo e chi lo rimpiazzerà. Sulla prossima maglia che indosserà Vlahovic ci sarà tempo per seguire l’evolversi della trattativa. Anche il Milan potrebbe mettere nel mirino il giovane talento.

Krzysztof Piatek con la maglia dell’Hertha Berlino

Ma il Milan potrebbe vedere un suo ex numero 9 vestire la maglia viola. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente Rocco Commisso è già attivo per il sostituto e potrebbe tornare di moda il nome di Krzystof Piatek. Il pistolero polacco, attualmente in forza all’Hertha Berlino, potrebbe tornare a lasciare il segno nel campionato italiano vestendo la numero 9 della Fiorentina.