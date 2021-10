Verso Milan-Verona, due potenziali assenze pesanti per i veneti

Non è solo il Milan ad avere dei giocatori indisponibili dopo la sosta per le nazionali. Anche il tecnico del Verona Igor Tudor, prossimo avversario dei rossoneri, potrebbe far fronte a due assenze importanti.

Si tratta di Faraoni e Ilic, reduci entrambi da delle contusioni rimediate prima della pausa. L’allenatore croato conta però di riuscire a recuperare almeno uno dei due in vista della sfida di sabato.

Miguel Veloso, invece, è tornato a disposizione degli scaligeri, dopo l’infortunio al polpaccio. Sicuramente un giocatore da non sottovalutare e a cui il Milan dovrà prestare la giusta attenzione per non farlo agire al meglio in mezzo al campo.