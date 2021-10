Verso Milan-Verona, tutta la carica di Simeone

Manca ancora più di una settimana all’incrocio tra Milan e Verona, ma la squadra di Tudor è già al lavoro per preparare il match contro i rossoneri.

Oggi, allo Sporting Club “Paradiso” di Verona, gli scaligeri si sono allenati nella tarda mattinata prima con del lavoro in palestra, a seguire attivazione muscolare, esercitazione tattica e partitella a campo ridotto.

Domani mattina è prevista una nuova sessione di allenamento, sempre in tarda mattinata.

La motivazione nei giocatori veneti non manca di certo. Lo testimoniano anche le parole di Giovanni Simeone a La Gazzetta dello Sport, davvero molto carico per la stagione appena iniziata:

Giovanni Simeone, Verona

Sulla stagione: “Mi sono preparato tantissimo per questa stagione. Ho tanta fiducia in me stesso e nella mia squadra. Ho fiducia nell’idea e nell’identità del Verona in cui mi rispecchio. Mi sembra di essere qui da una vita. Lavoriamo e pensiamo tutti allo stesso modo”.

Sulla sua motivazione: “Il Verona mi ha voluto fortemente. L’anno scorso non sono stato certo al mio livello. Dopo la fine della stagione mi sono dato una regola, ossia dare il massimo in tutti gli allenamenti e tutte le partite e ho cominciato subito, in viaggio di nozze, dove alle Maldive mi sono allenato tutti i giorni. Questa stagione è decisiva per la mia carriera”.