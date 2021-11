“Al Milan piace Renato Sanches”: le parole dell’esperto di mercato

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, nel suo podcast Here We Go, ha parlato della situazione centrocampisti del Milan, in particolare di Kessiè e Renato Sanches. L’ivoriano continua a non trovare un accordo per il rinnovo, pertanto i rossoneri stanno cercando di non farsi trovare impreparati.

Renato Sanches, Kessiè, Romano

Romano ha detto chiaramente che al Milan il profilo del portoghese piace, ma anche che costerebbe circa 30/35 milioni. Il centrocampista, inoltre, sarebbe un obiettivo di molte squadre, specie in Premier League.

Il Milan, però, potrà far leva sui buoni rapporti tra Elliot e il Lille, squadra che detiene il cartellino di Sanches, con cui i rossoneri hanno già concluso parecchi affari nelle scorse finestre di mercato.