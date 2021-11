Atlético Madrid, Simeone ha le idee chiare: scelta la coppia d’attacco

Domani sera, alle ore 21.00, al Wanda Metropolitano di Madrid, andrà in scena l’attesissimo match, valido per la quinta giornata del girone di Champions League, tra Atlético Madrid e Milan.

Gli uomini di Simeone, spinti dal caloroso pubblico di casa, andranno alla ricerca della vittoria che consentirebbe ai colchoneros di sperare ancora nella qualificazione per gli ottavi di finale.

Atletico Madrid-Milan, probabile formazione, Simeone

Il tecnico argentino non ha molti dubbi di formazione, soprattutto in seguito alla riduzione della squalifica per Griezmann, il quale sarà a disposizione per il match contro i rossoneri e partirà dal primo minuto al fianco di Luis Suárez.

PROBABILE FORMAZIONE ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Luis Suárez, Griezmann.