Salta Ballardini a Genova: un ex rossonero verso la panchina!

Dopo il pareggio raggiunto in extremis dal Genoa al Castellani di Empoli, il destino di Ballardini sembra ormai segnato. Il club rossoblu sembra ormai orientato all’esonero dell’allenatore e andare su una scelta per il presente e per il futuro.

Andriy Shevchenko

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Genoa starebbe definendo l’accordo con l’ex bomber rossonero e allenatore della nazionale ucraina, Andriy Shevchenko. Con Sheva ci sarebbe l’intenzione di costruire un progetto a lungo termine visto che la proposto sarebbe di tre anni o due con opzione per il terzo. Andry Shevchenko sarebbe prossimo a sbarcare in Italia per iniziare la sua esperienza da allenatore nella nostra serie A.