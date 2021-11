Biraghi: “Non era mai successo in questa stagione”

Al termine di una partita incredibile, terminata con la vittoria per 4-3 della Fiorentina contro il Milan, Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Biraghi, Fiorentina-Milan

“Abbiamo sfatato il mito per cui non riuscivamo a vincere con le grandi. Risultato importante, anche se abbiamo rischiato di far riaprire la partita, e con i campioni che avevamo di fronte può essere un problema. Questa è una vittoria importante per il morale, perché è arrivata contro la prima della classe. Abbiamo preso 3 gol su errori nostri contro grandi campioni, ci può stare e analizzeremo i nostri errori, l’importante sono i tre punti“.