Giacomo Bonaventura, giocatore della Fiorentina ed ex giocatore del Milan, stasera al Franchi affronterà la sua ex squadra. Ai microfoni di Dazn si è esposto così sul suo passato in rossonero:

“Sono stato al Milan per sei anni e sono state stagioni intense. Sono contento di quello che ho fatto e del rapporto che ho con la tifoseria, che ha apprezzato il mio modo di essere e di fare. Ho dato tutto, non mi sono mai risparmiato”.