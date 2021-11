Brahim Diaz ha parlato al quotidiano El Pais, della sfida di questa sera. Il fantasista classe 1999 ci crede e spera di uscire dal Wanda Metropolitano con una vittoria. Queste le parole del numero 10 rossonero:

“Matematicamente possiamo ancora qualificarci, finora ci è mancato quel pizzico di fortuna che in Champions League serve sempre. Anche se abbiamo dimostrato di saper giocare bene come nel match in casa del Liverpool. Anche all’Andata contro l’Atletico abbiamo fatto una prestazione incredibile. L’obiettivo per questa sera è scendere in campo, proponendo il nostro gioco e portare a casa i tre punti.”

Brahim Diaz Milan Champions

Insomma, per lo spagnolo, niente è ancora perduto. Servirà la partita perfetta sotto ogni punto di vista, in primis nell’atteggiamento. Per Brahim tra l’altro sarà quasi un derby: il suo cartellino infatti, è ancora di proprietà del Real Madrid.