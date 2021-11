“Calabria mancherà al Milan per un motivo!”: le parole dell’esperto

L’esperto Dario Massara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan.

Una volta archiviato il capitolo nazionali, sarà infatti tempo di tornare in campo: ad attendere la squadra di Pioli, nel prossimo turno di campionato, ci sarà la Fiorentina.

Grande assente del match sarà il difensore e vice-capitano Davide Calabria, che salterà la Viola e l’Atletico Madrid a causa di uno stiramento al polpaccio.

LE PAROLE

“Kalulu può essere una soluzione, come Florenzi, che però è reduce da un’operazione al ginocchio – ha detto – mentre Conti mi sembra fuori dal progetto, e a gennaio sicuramente partirà. Calabria mancherà non solo per l’apporto sul campo, ma anche per il carattere dimostrato“.