Statistiche Milan: è lui il rossonero che corre di più!

È il giocatore rossonero con più chilometri percorsi a partita.

I dati

Secondo quanto riferisce il sito della Lega Serie A il Milan non è una squadra che si distingue per la corsa.

In queste prime 14 giornate i rossoneri hanno fatto in media 103, 978 km a partita. Questa speciale classifica, comandata dall’Empoli (110, 654 km) e dall’Inter (110, 292 km), vede i rossoneri in diciassettesima posizione.

Calabria, Milan, Statistiche

Le squadre che corrono meno del Milan sono solo Bologna, Sampdoria e la capolista Napoli(101, 164 km).

Inverce, il giocatore rossonero che corre più di tutti è Davide Calabria con 10.196 km percorsi a partita. In seconda posizione Kessié con 9.883 km.