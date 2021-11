Calciomercato, Faivre e il Milan sempre più distanti: il motivo

Sembra ormai essere definitivamente tramontata la pista Romain Faivre per il Milan. A riferirlo è il quotidiano Tuttosport.

Faivre, Brest, Milan

Il centrocampista francese, in forza al Brest, è stato uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri in estate, quando si cercava un trequartista.

Le sue recenti dichiarazioni, che avevano confermato l’interesse del club di via Aldo Rossi nei suoi confronti, avevano fatto sperare in un ritorno di fiamma in vista del mercato di riparazione, ma adesso un suo arrivo a Milano appare molto lontano dal concretizzarsi. Questo perchè il Milan pare avere altri obiettivi di mercato.