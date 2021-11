Calciomercato, in caso di cessione pronto il sostituto di Kessié

Questa mattina il Corriere dello Sport si è soffermato sulle strategie di mercato della società rossonera e ha titolato: “Kamara, la garanzia se Kessié parte“. Il giovane mediano del Marsiglia è nel mirino di Maldini e Massara da diverso tempo e la situazione relativa al rinnovo di Kessié potrebbe portare ad un’accelerata delle trattative.

Kessié, rinnovo

“Il Milan non vuole farsi sorprendere” scrive il quotidiano, che poi spiega: “anche il francese del Marsiglia è in scadenza di contratto, il club rossonero potrebbe mettere a segno il colpo in ogni momento”.

La società di via Aldo Rossi, memore di quanto accaduto con Donnarumma e Calhanoglu, non vuole farsi trovare impreparata in caso di cessione anticipata di Kessié.