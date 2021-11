Calciomercato, Maldini pensa al colpo in mediana: i dettagli

Non manca molto all’apertura del calciomercato invernale e il Milan non vuole farsi cogliere impreparato, ragion per cui Maldini è già al lavoro per regalare a Pioli qualche giocatore in grado di rinforzare la rosa.

CHI È ALEXANDROPOULOS?

Uno degli ultimi nomi accostati ai rossoneri è quello di un giovane talento greco che milita nel Panathinaikos: si tratta di Sotirios Alexandropoulos.

ALEXANDROPOULOS, PANATHINAIKOS, MILAN

A riportarlo è Tuttosport, secondo cui i dirigenti del Milan avrebbero visionato il ragazzo classe 2001 già due volte, contro il Paok Salonicco e l’Atromitos Atene.

Il giovane talento greco, nonostante la giovanissima età, si sta mettendo in mostra in queste ultime due stagioni (in quella attuale ha raccolto nove presenze e segnato un gol), tanto da essere già entrato nel giro della nazionale maggiore, con cui ha esordito contro Honduras il 28 marzo scorso.

LA CONCORRENZA

Tuttavia, la dirigenza rossonera non sarebbe l’unica ad aver messo nel mirino il ragazzo che, stando a quanto confermato dal suo agente ai microfoni di calciomercato.it, avrebbe già molte altre richieste da top club europei.

Ecco le sue parole: “Alexandropoulos è un grande talento, il miglior prospetto del calcio greco, perciò è normale che sia finito sul radar di molti top club europei. Il Milan? Ogni discorso sul suo futuro adesso è prematuro“.