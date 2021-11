Il Milan non sta vivendo un gran momento in campionato ma la squadra di Pioli vuole rifarsi subito contro il Genoa. In difesa tornerà Tomori dopo le ultime uscite non indimenticabili della retroguardia rossonera. Intanto, la dirigenza pensa già al mercato.

Milan, Sassuolo, Scamacca

Per l’estate, secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo gli occhi su Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo sta facendo un buon campionato e i rossoneri lo hanno provato sulla loro pelle domenica scorsa.

Il costo del cartellino è molto alto: 40 milioni di euro. Inoltre, se l’attaccante italiano dovesse continuare così, il prezzo potrebbe alzarsi notevolmente. Dunque, ad oggi, rimane un obiettivo da tenere d’occhio.