Calciomercato, potrebbe sfumare il colpo in attacco: il motivo!

Archiviata la storica vittoria in Champions in terra spagnola, il Milan comincia a guardare già al futuro e al calciomercato estivo. La dirigenza rossonera, infatti, vorrebbe regalare un centravanti a Pioli, viste anche le condizioni di Ibra e Giroud. Nel mirino c’è sempre il Gallo Andrea Belotti, in scadenza a giugno.

MILAN, BELOTTI LONTANO

Calciomercato Milan Belotti

La situazione, però, potrebbe cambiare, come sottolinea Tuttosport. Il centravanti granata, infatti, starebbe pensando di rinnovare il proprio contratto con il Torino, anche grazie all’andamento positivo della squadra. La proposta sul tavolo è sempre la stessa: 3.3mln di euro a stagione sino al 2025. La situazione è in evoluzione.