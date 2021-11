Calciomercato, ad Andriy Shevchenko piace un giocatore del Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Genoa della nuova proprietà starebbe pensando ad un giocatore del Milan per rinforzare subito la rosa

Il nuovo tecnico rossoblù, Andriy Shevchenko, ha messo il nome di Samu Castillejo nella lista degli obiettvi di mercato: serve fantasia nel reparto offensivo del tecnico ucraino per trascinare fuori dalle “sabbie mobili” il club rossoblu.

Castillejo ha il contratto in scadenza nel 2023, per cui il Milan spera di riuscire a piazzarlo al più presto. Al momento il giocatore è infortunato, ma quanto prima le due società si troveranno per avviare la negoziazione.