Calciomercato, si cerca un altro colpo alla Tomori: arriva dalla Ligue 1!

Il Milan continua a vagliare nuove opportunità di mercato e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe puntando ad un colpo simile a quello di Tomori, prelevato dal Chelsea lo scorso gennaio.

Il nome in questione è quello di Benoit Badiashile, difensore centrale del Monaco classe 2001. Nell’estate del 2019 la UEFA lo ha inserito come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020, debuttando in Champions League all’età di 18 anni.

Milan, Calciomercato, Serie A

Maldini e Massara seguono attentamente questo profilo, considerando anche il contratto in scadenza di Romagnoli e la non più giovanissima età di Kjaer.