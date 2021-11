Capienza al 100% negli stadi, Vezzali frena: le sue parole

Intervenuta a Sport Industry, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha parlato dell’ipotesi del ritorno alla capienza massima negli stadi italiani. Possibilità che, al momento, sembra remota a causa del nuovo aumento di contagi delle ultime settimane:

Vezzali, stadi, capienza

“Il tema dell’aumento della capienza negli impianti, considerando il trend epidemiologico in crescita, forse ora non sarà possibile attuarlo anche per ragioni di cautela. Oggi non possiamo parlare di via libera, in un’ottica di prudenza“