Cassano: “Derby? Il Milan mi ha dato questa impressione”

Antonio Cassano, intervenuto in diretta su Twitch alla BoboTV, ha analizzato così il derby tra Milan ed Inter:

“Ho visto una partita meravigliosa, uno spot per il calcio. L’Inter ha avuto qualche occasione in più, ma entrambe potevano vincere. L’Inter ha avuto di più il pallone fra i piedi, ma il Milan ha sempre dato l’impressione di non soffrire granché. Sono squadra dall’inizio alla fine. Soffrendo o giocando ma sempre da squadra. L’Inter mi è piaciuta, ma a volte ha dei blackout che non riesco a capire da cosa dipendano. L’unica cosa che non capisco è che senso abbia mettere in campo Sanchez, un campione, sette minuti prima della fine”.